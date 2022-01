Com crescimento de casos de Covid-19, São Gabriel anuncia retorno da Unidade Gripão

publicidade

O prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves, anunciou o retorno da Unidade Gripão, a partir de quinta-feira, para a quadra de esportes da Escola Ginásio São Gabriel. A decisão foi tomada com base em relatórios divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que apontaram aumento de casos de Covid-19 entre a primeira quinzena de dezembro e o início de janeiro.

Segundo o prefeito, entre os dias 12 a 18 de dezembro, São Gabriel registrou 50 casos de Covid-19; na semana seguinte, mais 75; na semana passada, foram 109 casos e, somente no dia 3 de janeiro, foram contabilizados mais 35 novos casos. O relatório diário divulgado pela Secretaria da Saúde apontou 44 novos casos da doença na terça-feira.

O município voltou a registrar internações hospitalares: cinco pacientes estão em isolamento clínico. Com as novas medidas adotadas pela SMS, a campanha de vacinação contra a Covid-19 retornará para o Salão Paroquial e, devido à readequação do local, não haverá imunização nesta quarta-feira. "A situação é muito preocupante. Agora vamos começar a cumprir três turnos de atendimento no Gripão. Quem ali esteve nos últimos dias, pode verificar o aumento da procura por atendimento", conclui Rossano.