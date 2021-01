Combate à pandemia ganha reforço em Canoas

publicidade

A Prefeitura de Canoas criou o Conselho de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 e o Comitê Executivo de Combate à Pandemia de Covid-19, já sancionados. O Conselho terá representantes dos setores empresarial, médico, das universidades, da sociedade civil do Executivo e será presidido pelo secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini.

Estudos, pesquisas, notas técnicas e estatísticas sobre o monitoramento e os impactos causados pela pandemia irão indicar medidas de enfrentamento. “O Conselho cria a interface com a sociedade civil organizada, com as entidades, as universidades, para que a gente possa construir um grande programa para enfrentar a pandemia, Desde a testagem, o rastreamento de contatos, mas também organizar um grande programa de imunização, tão logo a vacina esteja disponível para compra”, explica Martini.

Já o Comitê Executivo vai assessorar o prefeito Jairo jorge a estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social e restabelecer o crescimento da cidade nessas áreas. Uma reunião do Conselho com o governo do Estado deverá ocorrer nesta semana.

Veja Também