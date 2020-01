Concurso de Músicas para o Carnaval de São Borja anuncia vencedores

publicidade

Reunindo excelente público, pelo menos seis mil espectadores durante a final, no Cais do Porto de São Borja, às margens do rio Uruguai – Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul – foi concluído na madrugada deste domingo o 53º Concurso de Músicas para o Carnaval Apparício Silva Rillo.

A vencedora da categoria Marcha foi - "Meu Coração Precisa Estar em Festa" – do são-borjense Marcinio Martins – interpretação Grupo Pura Amizade. Na linha Samba o primeiro lugar ficou para "Passeano", uma homenagem ao bairro do Passo da cidade, composição de Vantuir Cáceres e Rodrigo Bauer interpretação de Ricardo Santos.

Cada uma das ganhadoras recebeu o prêmio de R$ 6,5 mil e troféu. O trabalho "Tua Arte Vive em Nós", de Pedro Silva Pinto e Tuny Brum, levou a categoria melhor letra – uma homenagem ao cantor e compositor Mário Barbará Dornelles.

Evento tradicional do país, o festival contou com compositores, solistas e músicos de cidades do entorno do município como Itaqui, Uruguaiana e São Gabriel, além de Santa Maria e uma de Goiânia (GO). Ao todo foram inscritas 112 canções entre marchas e sambas e distribuídos R$ 59,5 mil em premiação.