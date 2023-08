Cooperativismo é tema de palestra em Porto Alegre

publicidade

"O cooperativismo não gera riqueza. Ele gera prosperidade. Porque prosperidade a gente compartilha". Com essa frase, o presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, acolheu 180 convidados na sexta-feira (11), em Porto Alegre, durante a primeira edição do Conecta Uniprime de 2023. O evento exclusivo para cooperados e parceiros contou com palestra da jornalista e escritora, Leila Ferreira, e foi ambientado no Rancho Tabacaray, na zona sul da Capital.

O gerente Leandro Goulart explicou que o Conecta Uniprime é uma programação tradicional da cooperativa de crédito e neste ano objetiva brindar seus convidados com uma reflexão a respeito dos valores e virtudes da vida, sem o peso dos excessos, com apreciação das coisas simples. A próxima edição será em Balneário Camboriú, no dia 1° de setembro.

A riqueza de ser leve

"As pessoas se preocupam tanto com o peso do corpo, que não se preocupam com o peso do espírito. Temos que lutar contra a obesidade mórbida da alma. Precisamos colocar a alma na balança. Saber conviver é tão importante que deveria ser ensinado nas escolas", afirmou Leila em sua palestra. A jornalista e escritora contou sua experiência de vida, desde a infância simples no município mineiro de Araxá até grandes entrevistas internacionais.

Leila é conhecida pela condução do programa Leila Entrevista e por suas passagens na Globo Minas, na TV Alterosa (afiliada do SBT) e na Rede Minas. É autora do best-seller “Viver não dói” e dos livros “A arte de ser leve”, “Mulheres, por que será que elas?” e “Leila entrevista: bastidores", publicado pelo Selo Principium, da editora Globo Livros. Ela já conduziu mais de 1,6 mil entrevistas em toda a sua trajetória.