Coren-RS realiza doações de equipamentos de proteção individual em hospitais

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) deu continuidade às doações de equipamentos de proteção individual (EPIs) em hospitais na manhã desta quinta-feira.

O presidente da autarquia, Daniel Menezes de Souza, entregou 960 máscaras do tipo N95, com maior padrão de retenção nos hospitais Dom João Becker, de Gravataí, Centenário, de São Leopoldo, Lauro Réus, em Campo Bom, e ainda no Municipal e Hospital Regina, ambos no município de Novo Hamburgo.

A medida vai ao encontro da preocupação do Conselho com a proteção dos profissionais da categoria. São 1.313 trabalhadores da enfermagem com casos suspeitos ou confirmados no Rio Grande do Sul, sendo três óbitos já registrados (o mais recente em Novo Hamburgo).