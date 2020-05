Corpo de menino de 11 anos é sepultado em Planalto

publicidade

O corpo do menino Rafael Mateus Winques, de 11 anos, encontrado nessa segunda-feira, foi sepultado nesta terça-feira, em Planalto, na região Norte do Estado. Um grupo de 30 pessoas, a maioria familiares, estiveram no local para a despedida. Diversas coroas de flores foram colocadas sobre o túmulo. A criança estava dada por desaparecida, após a família comunicar o Conselho Tutelar da cidade, desde 15 de maio.

No município, o clima é entre os moradores é de revolta e tristeza por ser uma criança e também pelas semelhanças ao caso do menino Bernardo Boldrini. Em ambos os casos houve um eventual desaparecimento da criança, a idade é compatível e há a semelhança do uso de medicamentos. No caso de Bernardo, Midazolan e no caso de Rafael, Diazepan.

Bernardo desapareceu em 4 de abril de 2014 na cidade de Três Passos (RS). Ele também tinha 11 anos na época. Seu corpo foi encontrado dez dias depois aqui em Frederico Westphalen, enterrado às margens de um rio, no interior do município. Foram acusados e condenados pelo crime o pai Leandro Boldrini, que era médico, a madrasta, Graciele Ugulini, a amiga dela, Edelvânia Wirganovicz e o irmão desta, Evandro Wirganovicz. Evandro já cumpriu pena e os demais continuam presos.