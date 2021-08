Creluz atinge a marca de 200 poços ligados através do Programa Água Limpa

publicidade

A Cooperativa de Geração e Distribuição de Energia (Grupo Creluz), com sede em Pinhal, no Norte do Estado, atingiu a marca histórica de 200 poços artesianos ligados, através do programa social Água Limpa. O programa foi criado com o objetivo de apoiar associações comunitárias de poços artesianos localizados na área de atuação da cooperativa, que engloba 36 municípios.

Segundo o presidente da cooperativa, Elemar Battisti, criado no início de 2000, o programa, nos últimos 20 anos, atendeu centenas de comunidades com milhares de famílias beneficiadas com água potável em suas torneiras. “Temos um imenso carinho por este programa, porque leva mais do que qualidade de vida, leva dignidade para as comunidades que mais precisam”, disse Battisti.

O dirigente da Creluz afirma que o programa Água Limpa atende apenas comunidades e disponibiliza sem custos aos associados, toda a rede elétrica para a ligação de poços artesianos de cunho comunitário e social. Nos últimos anos o programa foi muito importante também para o socorro a comunidades em momentos de estiagem e escassez de água, conforme também lembra Battisti.

“Através da nossa engenharia e das nossas equipes, procuramos dar prioridade aos projetos e demandas relacionados ao abastecimento de água nos 36 municípios da nossa área de atuação, socorrendo famílias e levando água também para o consumo animal”, observa Battisti.

Através do Água Limpa, que é financiado com verba social da própria cooperativa, os beneficiários recebem gratuitamente toda a estrutura de rede para alimentar os poços artesianos.

