Criminosos assaltam residência e agridem mulher em Santa Maria

Uma residência foi invadida neste sábado por três criminosos na BR 158, situada no bairro Parque Pinheiro, região Oeste do município de Santa Maria. Os indívudos estavam vestindo roupas do Exército e encapuzados. Durante o crime, uma mulher, de 55 anos, foi rendida e agredida pelo trio.

O crime foi descoberto pela filha da vítima ao chegar na residência, por volta das 7h. A mulher sofreu ferimentos na testa, em virtude de uma coronhada. Durante a ação dos criminosos, a mulher, amarrada, foi colocada no interior do banheiro que fica na parte superior do prédio.

Foram levados da residência um veículo BMW/X4, cor branca, joias e três televisores LCD. As imagens das câmeras de segurança da residência foram solicitadas pela polícia, que investiga o caso.