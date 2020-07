Decreto volta a proibir atividades esportivas coletivas em Bento Gonçalves

publicidade

Cumprindo determinação do Ministério Público do Rio Grande do Sul para adequação ao decreto estadual, a Prefeitura de Bento Gonçalves voltou a proibir a prática de atividades esportivas coletivas em ginásios, clubes e quadras esportivas. A alteração do decreto começou a vigorar nesta quinta-feira.

Seguem liberados apenas os atendimentos individualizados, em espaços que tenham, no mínimo, 16 metros quadrados por pessoa, sem a presença de público, conforme protocolo específico do Modelo de Distanciamento Controlado.