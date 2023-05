Defensoria Pública faz mutirão para auxiliar moradores do Extremo Sul de Porto Alegre

publicidade

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE/RS) realizou um mutirão de atendimentos na manhã desta sexta-feira no CRAS Extremo Sul, bairro Chapéu do Sol, referência para cerca de 50 mil moradores de Porto Alegre. Conforme o órgão, que foi demandado para a ação por meio do vereador Giovani Culau e o mandato coletivo da Câmara Municipal, há grande demanda reprimida de auxílios, especialmente vagas em creches e assuntos relacionados à energia elétrica na região.

No período da manhã, cerca de 70 pessoas foram atendidas. “Temos esta questão muito forte de vir ao encontro da população mais vulnerável. É uma grande demanda de questões para a qual damos o encaminhamento adequado. Buscamos dar todo o atendimento jurídico e suporte para já resolver a situação da pessoa que nos procurar. E se não houver a documentação, deixamos nossos contatos, seja por telefone ou e-mail, para que depois ela nos envie”, afirmou o dirigente do Núcleo da Moradia e coordenador da Defensoria Itinerante da DPE/RS, Renato Muñoz de Oliveira Santos.

“A última vez que a Defensoria esteve neste território foi antes da pandemia. Ela vem para cá justamente fornecer serviços, os quais, às vezes, esta comunidade que é muito carente não consegue ter acesso. O órgão tem sido muito parceiro para ajudar a encaminhar demandas que são necessárias a estas pessoas. Nas creches, por exemplo, há um déficit gigante de falta de vagas”, comentou a covereadora Tássia Amorim, presente na ação.

O auxiliar de limpeza José Carlos Neves da Rosa, morador do bairro Ponta Grossa, buscou atendimento para sua filha de 3 anos, que está nesta situação. Ele trouxe alguns documentos, mas outros faltaram. “Fui muito bem atendido. Me explicaram direitinho como proceder. Ficamos na angústia de não ter uma vaga, mas com este atendimento, espero que as coisas se encaminhem bem”, afirmou ele, esperançoso.

Já a diarista Simone Almeida Borba, que vive no mesmo bairro, foi em busca de um atendimento para dar início a terapias e um monitor escolar para auxiliar seu filho de 13 anos que tem autismo. “Soube por meio dos agentes de saúde deste mutirão. Tive de sair de todos os meus empregos para cuidar dele. O SUS afirma que este tipo de demanda é possível somente pela via judicial. Tenho esperança de que eu consiga”, comentou Simone.

Não muito distante dali, a Ponta Grossa ainda carece de algumas melhorias, cujas demandas dos moradores foram destacadas em mais de uma oportunidade pelo Correio do Povo. Ainda que parte delas tenha sido resolvida, outras seguem necessitando de resolução. Uma delas é o estacionamento junto à Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ponta Grossa, onde faltam placas marcando a parada de vans. A solicitação foi feita em outubro junto à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), e segue no cronograma do órgão.

Na frente da escola, foi feito asfaltamento. “Ficou ótimo”, resume a monitora Marta Conceição. Já a rua Dorvalina Rodrigues de Freitas, a rua 1, onde faltam 30 metros de asfalto no início da via, funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) estavam ontem pela manhã limpando o córrego ao lado com uma retroescavadeira. Os moradores disseram ter recebido a informação de que a SMSUrb está iniciando a conclusão da obra.

Na Comissário Paulo Pires, a Prefeitura, que havia retirado as britas colocadas espontaneamente pelos moradores, recolocou o material na quinta-feira. Em diversos pontos do bairro, está sendo realizada topografia. Na Ondina Figueiras, porém, a situação ainda não andou, e o local segue sem asfalto, apesar da promessa da Administração no Fórum Regional de Serviços, no final de 2022. No começo de maio, o titular da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia, disse que a rua receberia a visita de técnicos da pasta para retomar a preparação para o futuro asfalto. Há emendas impositivas de R$ 400 mil aprovadas na Câmara prevendo melhorias gerais para o bairro, e a possibilidade de perda dos recursos também preocupa os moradores.