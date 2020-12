Desafio Internacional de ciclismo acontece entre equipes brasileira e argentina

publicidade

O Giro Delas, grupo uruguaianense de ciclismo, exclusivamente feminino, deu início na tarde desta segunda-feira ao “Desafio Internacional” reunindo as brasileiras e a equipe Chicas MTB, de Paso de los Libres, da Argentina.

Em desafio inédito, os dois grupos, em seu próprio país, têm por meta fazer 6 mil quilômetros pedalando, sendo que cada uma das 20 participantes fica responsável por entregar 300 km rodados em ruas, trilhas, rodovias e áreas de livre escolha. A equipe que completar o desafio em menor tempo fica com o valor de todas as inscrições realizadas, como premiação simbólica.

Cada inscrição custou P$ 200 (pesos argentinos) o equivalente a R$ 12,00 para as vizinhas librenhas e R$ 10 para as brasileiras. Em um grupo de WhatsApp, as equipes acompanham e monitoram o desempenho de cada uma das ciclistas participante durante o percurso em andamento. As desafiantes optaram por pedalar separadamente visando evitar aglomeração e obedecendo os padrões sanitários estabelecidos.

