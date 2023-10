Deslizamento provoca uma morte e deixa desaparecidos no Amazonas

publicidade

Ao menos uma pessoa morreu e quatro ficaram desaparecidas após um deslizamento de terra no Amazonos, na noite de sábado. O desastre ocorrido na comunidade de Arumã, em Beruri, atingiu mais de 40 residências e afetou cerca de 200 pessoas. A morte em decorrência do deslizamento é de uma criança. O governo estadual montou uma força-tarefa na região para buscas e resgastes.

O governador Wilson Lima prestou solidariedade às vítimas. “Minha solidariedade e orações às famílias atingidas. Determinei total apoio nas buscas e assistência às vítimas do desbarrancamento. Nossas equipes estão em campo para fazer o que for preciso”, disse.

O desastre natural destruiu parte da vila, fazendo com que casas fossem parar dentro do rio. Os desalojados foram acolhidos em um centro comunitário, em uma comunidade vizinha. Por meio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), a Secretaria fez, neste domingo, a entrega de 150 cestas básicas, 100 garrafões de água de 20 litros e 180 frangos, além de 150 kits de higiene pessoal, para apoio aos desabrigados e às famílias em situação de risco.

“A Secretaria do Meio Ambiente, gestora da RDS Piagaçu-Purus, assim que foi comunicada a respeito dessa tragédia, já começou toda uma operação para tentar ao máximo auxiliar as equipes do governo que já estão em campo, em especial da Defesa Civil. Nós estamos, desde que soubemos das primeiras informações, nos mobilizando para atenuar o máximo possível os impactos para a comunidade”, ressaltou o secretário da Sema, Eduardo Taveira.