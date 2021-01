Devido às chuvas, Daer cancela bloqueio da ERS 448 na Serra

publicidade

O Daer cancelou o bloqueio total do Km 39 da ERS 448, em Nova Roma do Sul, que estava previsto para quinta e sexta-feira, devido às chuvas que atingem a Serra Gaúcha. Nesta semana, ocorrerão apenas interrupções parciais, indispensáveis para a descarga de materiais de construção usados nas obras de recuperação do trecho.

A rodovia foi interrompida para o trânsito desde o dia 30 de julho de 2020 em razão das fortes chuvas que caíram sobre a região. A obra está na etapa de instalação de mecanismos de drenagem, um processo necessário antes da colocação do asfalto.

A última etapa será o replantio de mudas, recomposição da vegetação e sinalização da pista. A conclusão está prevista para abril, quando se encerra o contrato entre o Daer e a empresa executora da obra. O custo da obra é de R$ 1,8 milhão.

Veja Também