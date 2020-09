Dois Irmãos lança vídeo comemorativo aos 61 anos do município

publicidade

Completando 61 anos nesta quinta-feira, a cidade de Dois Irmãos lançou um vídeo comemorativo. Em razão da pandemia do coronavírus, o aniversário da cidade será diferente, sem festa ou comemoração pública. Com imagens do município e o hino de Dois Irmãos entoado pelo Coral Cantares, com a participação especial do Rei e Rainha do Kerb de São Miguel, Darcy e Lori Engelmann, o vídeo já está disponível nas plataformas digitais.

Outro evento muito tradicional da cidade também terá um formato totalmente diferente. O 191º Kerb de São Miguel será realizado através de drive-thru e também virtualmente. O evento acontecerá no dia 29 de setembro, data em que é comemorado o Dia do Padroeiro São Miguel.

O drive-thru será de um kit com alimentos tradicionais de origem alemã como cuca, linguiça, rabanete, nata, chimia e entre outras guloseimas. Os cartões devem ser adquiridos, antecipadamente, no valor de R$ 25, e o kit será entregue das 15h às 19h, em quatro pontos da cidade: Praça do Imigrante, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Dois Irmãos, container da Associação de Voluntários do Hospital São José e Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Além disso, no dia 29, das 11h e às 15h, transmissões ao vivo na página do Kerb de São Miguel no Facebook, com shows de bandinhas típicas alemãs estão previstas. "Apesar de toda a situação que estamos vivendo, temos que nos reinventar, mas jamais esquecer as origens e o legado dos imigrantes alemães que deram origem a nossa cidade", destaca a prefeita Tânia Terezinha da Silva.