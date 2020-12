Dois Irmãos terá música pelas ruas da cidade neste sábado

publicidade

O músico Rodrigo Soltton com seu piano e a personagem Herta Klein, figura conhecida os moradores de Dois Irmãos, circularão pelas ruas da cidade em um caminhão na noite deste sábado. A ação visa proporcionar esperança e espírito natalino dentro da programação do 25º Natal dos Anjos.

Devido à atual situação, a Administração Municipal teve a iniciativa de levar música em alguns bairros, para evitar aglomerações e manter a programação cultural, característica nesse época do ano.

Sobre o caminhão, Rodrigo e seu piano transparente vão desfilar sucessos de Elton John, Eros Ramazzotti, Beatles, Zé Ramalho, Plácido Domingo, Elvis Presley e Coldplay, entre outros sucessos. A saída do caminhão será do Largo Felippe Seger Sobrinho, onde está a Árvore Símbolo do Natal Gaúcho, e circulará por 1h15 por diversas ruas e bairros da cidade.

Veja Também