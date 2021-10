Doses contra a Covid-19 serão disponibilizadas em quatro postos de saúde nesta quinta-feira em Ivoti

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 será ampliada para mais três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade de Ivoti, a partir desta quinta-feira. Além da UBS Central, os postos Jacob Schneider, Bom Pastor e Concórdia disponibilizarão a aplicação de doses durante a semana, sempre das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. Na Central, o atendimento para a imunização ocorre até as 13h.

No momento, estão sendo realizadas: primeira dose para os adolescentes com 12 anos ou mais, acompanhados de responsável; segunda dose da Pfizer com datas agendadas na carteirinha para os dias 4, 8, 9, 10 e 11 de novembro; segunda dose da AstraZeneca agendada com a data até o dia 14 de outubro; terceira dose para idosos com 70 anos ou mais, vacinados com a 2ª dose há seis meses. É obrigatória a apresentação do Cartão SUS, carteirinha de vacinação, documento com foto (com CPF) e comprovante de residência.

