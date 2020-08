Drive-in Cine Sesc realizará sessão gratuita em Campo Bom neste domingo

publicidade

Em comemoração ao Dia dos Pais, a Prefeitura de Campo Bom promove, neste domingo, uma sessão gratuita do Drive-in Cine Sesc. O filme "O Menino da Porteira" será exibido em sessão única, às 19 horas, no Parque do Trabalhador.

A ação é voltada apenas para moradores do município e segue com inscrições abertas até este sábado somente pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo número (51) 99887-1057. Para garantir sua entrada, a comunidade deve enviar o nome completo, a placa do carro e um comprovante de endereço para validar a inscrição.

A participação na sessão é gratuita mediante apresentação de voucher digital e entrega de um litro de leite por pessoa no dia do evento. O acesso ao local será permitido a partir das 18h e a transmissão do áudio será feita através de rádio FM do veículo.

De acordo com a coordenadora de Cultura de Campo Bom, Renata da Silva, a escolha do longa propõe agradar toda a família. “O filme traz uma história simples, sentimental e que une vários aspectos da cultura, além de apresentar grandes lições de vida”, explica.

O indicado é que cada carro leve até quatro pessoas, a fim de evitar a disseminação do coronavírus. Todos devem usar máscara e levar seu próprio álcool gel, e ninguém deverá sair do veículo por outro motivo senão para uso dos sanitários que estarão disponíveis.

Devido à pandemia pelo coronavírus, o evento não contará com praça de alimentação. Pipoca ou qualquer outro alimento pode ser levado para consumo dentro do carro. É obrigatória a permanência dentro dos veículos com a utilização de máscara. Somente será permitida a saída para sanitários com a entrada de uma pessoa por vez. Respeitar a distância de dois metros de um carro ao outro. Para a solicitação de algum auxílio ou manifestar a necessidade de ida ao banheiro, deve-se utilizar a luz de alerta do carro para chamar um funcionário do Sesc ou da prefeitura.