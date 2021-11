Drive-thru da Reciclagem arrecada mais de mil quilos de materiais recicláveis

publicidade

A quarta edição do Drive-thru da Reciclagem Solidário, que aconteceu no último sábado de outubro, no Centro de Canoas, coletou 1.221kg de materiais recicláveis (entre vidros, plásticos, papel, papelão, metais, isopor e tetrapack), 421kg de alimentos, 148kg de tampas plásticas, 36 litros de óleo de cozinha usado, 108 unidades de esponjas, 2kg escovas de dentes e tubos de creme dental, além de 322kg de resíduos eletroeletrônicos.

“Ficamos muito contentes com as mobilizações em condomínios e empresas feitas durante a semana que colaboraram para essa quantidade expressiva de materiais recicláveis coletados e torcemos para que cada vez mais cidadãos canoenses adotem a separação dos resíduos recicláveis como uma prática diária”, disse a embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil na cidade de Canoas, a bióloga sanitarista, Jaíza Frias Pedroso.

Essa foi a última ação socioambiental realizada durante a II Semana Lixo Zero de Canoas, promovida em parceria com as ONGs Parceiros Voluntários (PV), Transformar RS, ONGs beneficiadas pela PV, cooperativas de reciclagem Coopertec, Cooarlas e a empresa Moveu Socioambiental.

“O Drive-thru da Reciclagem Solidário mais uma vez superou as expectativas. Foram destinados para a reciclagem mais de 1,5 toneladas de resíduos em 4h de evento. É uma felicidade sem tamanho todo o impacto positivo e o alcance que tivemos em todas as mobilizações realizadas nesta segunda edição da Semana Lixo Zero em Canoas”, concluiu sem esconder o contentamento a engenheira ambiental, Andressa Soares Barrozo, uma das representantes do Instituto Lixo Zero Brasil na região Metropolitana e coordenadora do evento na cidade.

