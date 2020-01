Eleição indireta em Caxias do Sul terá apenas uma chapa

publicidade

A eleição indireta que elegerá o novo prefeito e vice-prefeito do município de Caxias do Sul terá apenas uma chapa concorrente. Pleito ocorre no dia 9 de janeiro de 2020. A chapa PTB-PSB terá como candidatos Flavio Guido Cassina, para prefeito, e Edio Elói Frizzo, para vice-prefeito. Ambos os candidatos integram a atual Legislatura do Poder Legislativo de Caxias. O requerimento de candidatura foi divulgado, nesta quinta-feira, pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A eleição indireta ocorre após o Legislativo aprovar o impeachment do prefeito Daniel Guerra (Republicanos) no último dia 22.

No pleito que definirá a nova composiçao do Executivo municipal, apenas os 23 vereadores terão direito a voto, e sem espaço para declarações durante a sessão. Logo, aquele candidato que obtiver 12 votos ou mais, será considerado eleito. A posse ocorrerá imediatamente após a votação. Os critérios para se candidatar a prefeito eram os seguintes: nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos políticos: alistamento eleitoral; domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses; filiação em partido político pelo prazo mínimo de seis meses; e idade mínima de 21 (vinte e um) anos.

Nesta quinta-feira assumiu o comando do legislativo caxiense o vereador Ricardo Daneluz (PDT). Logo após a solenidade de posse, Daneluz repassou os trabalhos ao 1º vice-presidente da Casa, Vereador Paulo Périco (MDB). Isso porque Daneluz assumiu o cargo de prefeito em exercício, substituindo Flávio Cassina (PTB), que retorna à Câmara.

Mandato cassado

O ex-prefeito de Caxias do Sul Daniel Guerra teve seu mandato cassado pela Câmara de Vereadores da cidade, em sessão extraordiária, no dia 22 de dezembro de 2019. Foram 18 votos pela cassação, quatro contra e uma abstenção. Guerra, do partido Republicanos, foi afastado da Prefeitura pela Comissão Processante por três itens apurados: desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, contrário à gestão compartilhada, por meio da transformação do Pronto Atendimento (PA) 24 Horas em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central; proibição da utilização da Praça Dante Alighieri, para a bênção dos freis capuchinhos; ato discriminatório à Parada Livre, impedida de acontecer na Rua Marquês do Herval, junto àquela praça.