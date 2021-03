Emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, restringe atendimentos a casos graves

publicidade

Diante do elevado fluxo de internações reflexo da pandemia do novo coronavírus, o setor de emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, desde a noite dessa quarta-feira, recebe apenas pacientes em casos graves. Ou seja, a instituição recebe apenas pacientes encaminhados pela Central de Regulação de Leitos e aqueles que tenham sido atendidos nas salas amarela e vermelha das UPAs Rio Branco e Boqueirão.

Além de não comprometer ainda mais a estrutura de atendimento da casa de saúde, a medida busca evitar a exposição de outros pacientes ao coronavírus.

Na tarde desta quinta-feira, 30 pacientes estavam em atendimento na emergência SUS, que tem capacidade para 20 pessoas. A orientação é para que, em casos de menor complexidade, a população procure as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou as UPAs. Para situações que não envolvam a Covid-19, existem as estruturas de atendimento externas, que funcionam junto às UPAs.

