Empregos: Unidades do Sine disponibilizam diversas vagas na região Sul do RS

publicidade

Agências do Sine, localizadas na região Sul do Rio Grande do Sul, oferecem diversas oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Em Rio Grande, as vagas que estão disponíveis são para: chapeador de automóveis, coating supervisor, eletricista de manutenção de máquinas pesadas, mecânico lavador lubrificador linha amarela ou diesel, mecânico líder soldador linha amarela, preparador automotivo, piping and layout engineer, QC Engineer, supervisor de tubulação, técnico de informática, técnico instalador de câmeras e alarmes CFTV, tratorista (para substituir férias por 30 dias).

Entre as oportunidades, há também uma vaga voltada a portadores de deficiência, que é de auxiliar de mistura. Mais informações sobre quantidade de vagas e valor do salário podem ser obtidas no SINE que fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 248, entre 8h e 17h.

O Sine de Pelotas também divulgou as vagas que estão disponíveis na unidade. Há oportunidades para os setores da construção civil, comércio, serviços, indústria e agropecuária. Estão sendo disponibilizadas postos de trabalho para azulejista, carpinteiro de obras, engenheiro civil (estágio), motorista de caminhão guincho pesado com munk, operador de guindaste móvel, operador de retroescavadeira, pedreiro, servente de obras, açougueiro, agente de vendas de serviços (para realização de cobranças), auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, cozinheiro de restaurante, marmorista, mecânico e mecânico de automóvel.

Estão disponíveis vagas também para médico veterinário, montador soldador, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de escavadeira, operador de instalação de ar-condicionado, porteiro, retificador, serralheiro, vidraceiro, confeiteiro, padeiro, vendedor pracista, costureira em geral, mecânico para manutenção de máquina industrial, operador de equipamento para resfriamento, torneiro mecânico, mecânico de máquina agrícola e operador de retroescavadeira.

Há dois postos de trabalho vagos em oportunidades voltadas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. As vagas são para auxiliar administrativo e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Os interessados devem comparecer no Sine de Pelotas, que está situado na rua General Osório, 602. O local está aberto para atendimento ao público das 8h às 16h.

Veja Também