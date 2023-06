Encontro discute desafios para a revitalização da rua Voluntários da Pátria e do 4º Distrito

publicidade

Os desafios para revitalizar a rua Voluntários da Pátria e o 4º Distrito e os projetos previstos para aquela região de Porto Alegre foram os principais temas discutidos por especialistas nesta terça-feira, em Porto Alegre, no Menu Poa, evento promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Entre os problemas apontados para revitalizar a região estão segurança e vulnerabilidade social. A Empresa UrbsNova apresentou o projeto Distrito Criativo.

O diretor da agência, Jorge Piqué, detalhou os principais pontos de programa Caminhos Novo para a Voluntários, que prevê melhorias para a região. Piqué salientou a importância de outros projetos previstos para a região por meio do Programa +4D de Regeneração Urbana do 4° Distrito, que determina, entre outras coisas, liberdade de forma arquitetônica para o empreendedor. “Existem novos locais de vida noturna no São Geraldo e a proposta de 4D da Prefeitura. Temos todos esses elementos positivos na região. Se não houvesse esses elementos dificilmente me arriscaria a propor alguma coisa para a rua Voluntários”, afirmou.

Ele explica que a ideia é criar um projeto único para toda a rua Voluntários da Pátria, que teria como ponto de partida a estação São Pedro da Trensurb, com direito a passeio “público de qualidade ao longo da via”. Existem pontos de patrimônio histórico, antigas fábricas, sobrados, casas antigas. Isso tem muito ali no 4° Distrito. E para nós é um dos nossos valores, um elemento importante para o desenvolvimento do 4° Distrito”, avaliou. Piqué destacou que os principais pilares do projeto envolvem economia criativa, economia de conhecimento e economia da experiência. A partir desse cenário, a ideia é garantir espaço para restaurantes, bares, escolas de arte, de música, cafeterias, entre outros.

Conforme Piqué, entre os desafios para tirar a ideia do papel está a necessidade de a prefeitura apresentar um projeto integral para rua Voluntários. “É um projeto simples, não é um projeto faraônico, que vai ter um impacto muito grande em todo o interior do 4° Distrito. Se hoje já existe a presença de empresas de qualidade no 4° Distrito, com a Voluntários da Pátria transformada em passeio público, com ciclovia, com uma série de elementos de qualidade, e segurança, o que não é uma coisa fácil, vamos ter uma grande virada no 4° Distrito pela Voluntários da Pátria, que era o caminho novo”, afirmou.

O diretor do Escritório +4D, Vicente Perrone, destacou os problemas de vulnerabilidade social e segurança. “Divido o 4° Distrito em cinco ou seis regiões. Cada uma dessas regiões tem desafios e demandas particulares. Da rodoviária até a rua Câncio Gomes tem problema de vulnerabilidade social bastante grande. A gente vê catadores, carrinheiros, pessoas com resíduos de bairros mais desenvolvidos, seja Independência, Moinhos de Vento, que levam até suas residências e reciclagens. Ali tem um problema social bastante grande. E até certo ponto existe uma demanda de segurança pública um pouco mais elevada”, ressaltou.

Em locais onde existem estabelecimentos comerciais, ele afirmou que é preciso maior diálogo do poder público com proprietários de restaurantes, bares e cervejarias. “Os empreendedores sentem necessidade de diálogo e construção em eventos participativos e colaborativos com o poder público”, afirmou. A gente vê bares que faturam R$ 30 mil num dia. E dia de eventos faturam mais de R$ 100 mil porque podem ocupar a rua, fecham a rua na frente do seu estabelecimento, conseguem banheiro químico, a prefeitura entra com o DMLU, EPTC, Guarda Municipal, fiscalização. É uma relação de parceria entre poder público e iniciativa privada”, completou.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho, salientou a importância da revitalização da região. “É inquestionável a importância e a oportunidade econômica do seu revigoramento”, afirmou.