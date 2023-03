Encontro discute reestruturação do IPE Saúde e revisão dos pagamentos dos médicos credenciados

publicidade

Na noite da última terça-feira foi realizado, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, um encontro que discutiu a necessidade de repactuação dos contratos de prestação de serviços entre médicos e o IPE Saúde. De acordo com levantamento das entidades médica, os contratos estão desatualizados há 12 anos no que se refere à classificação nacional de honorários da área.

Além do deputado Thiago Duarte (União Brasil), que propôs a reunião, participaram da discussão representantes de diversas entidades médicas, entre eles, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS), Marcos Rovinski; Conselho Regional de Medicina do RS (CREMERS), Carlos Sparta; Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Gerson Junqueira Jr; Conselho Federal de Medicina (CFM), Tatiana Della Giustina, Federação das Santas Casas, André Lagemann; e o representante da Comissão de Médicos credenciados do IPE Saúde, Guilherme Sander.

No encontro também debateu-se a criação de uma comissão representativa com o propósito de acompanhar a reestruturação do IPE Saúde, a revisão dos honorários médicos e a possibilidade de abertura da livre negociação dos honorários com os pacientes. Cinco encaminhamentos saíram da reunião que ainda contou com a participação de 240 médicos de modo virtual e 50 médicos de maneira presencial.

O primeiro encaminhamento é a realização de uma Assembleia Geral Deliberativa dos Médicos Credenciados ao IPE, no SIMERS, na próxima quinta-feira. O segundo é a realização de uma Audiência Pública conjunta da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular e da na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O quarto encaminhamento é a realização de uma reunião com o Secretário Chefe da Casa Civil e as entidades médicas (SIMERS, CREMERS, AMRIGS) para dar início as discussões e a viabilização dessa revisão nos honorários médicos. O terceiro encaminhamento é a formação de uma Subcomissão, vinculada à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do RS, que acompanhará o projeto de reestruturação do IPE Saúde, assim como a repactuação dos honorários médicos.

Por fim, o último encaminhamento será a elaboração de uma nota pública assinada conjuntamente pelas entidades médicas informando à população a situação dos médicos credenciados no IPE Saúde.