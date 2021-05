Equipes ainda recuperam áreas afetadas pelos temporais da última semana em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural (Semiur) realizou a manutenção em bairros de Uruguaiana, durante o final de semana, e na manhã desta segunda-feira, para reparar os danos deixados pelas chuvas da semana passada.

De acordo com a SEMIUR, foi desenvolvida a limpeza de valões e ainda a colocação de bueiros no bairro Cidade Nova, um dos mais afetados com o mau tempo. Também o bairro Áreas Verdes recebeu novos bueiros para escoamento das águas acumuladas durante temporais. No início da manhã de hoje, foi feita a limpeza da boca de lobo do cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Antônio Monteiro, entre outras atingidas. As chuvas chegaram a anotar 125mm em pontos da cidade e área rural do município.

Em Barra do Quaraí, houve a incidência de granizo e alagamentos em pontos isolados. O descarte de lixo em via pública tem sido um dos principais motivos de entupimento de bueiros que não podendo dar vazão às águas provocam alagamento de ruas e moradias.

Veja Também