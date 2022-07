Erechim já aprovou mais de 700 projetos da construção civil em 2022, diz prefeitura

publicidade

A Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim informou que, no primeiro semetre de 2022, foram aprovados 726 projetos do setor da construção civil, uma média de cinco obras por dia. Somente em junho, foram realizadas 105 liberações. O setor da construção civil é o que, atualmente, gera mais empregos e movimenta a economia do município que tem cerca de 107,3 mil habitantes.

Segundo o prefeito Paulo Polis, os projetos aprovados relacionam-se à construção de residências e pavilhões de empresas. “Esta agilidade e eficiência na liberação de projetos é muito importante para Erechim, porque gera um processo em cadeia que movimenta todos os setores ligados à construção civil”, disse. Ele afirma que a rapidez na aprovação dos projetos destrava a economia erechinense, gerando emprego e renda para a população.

Polis disse que esta nova concepção de gestão pública, focada em atender bem a população, está em prática com o maior plano de investimentos público-privados da história do município, o Investe + Erechim. “Ressaltamos que o Investe + Erechim olha para todas as áreas do município de forma integrada, saúde, educação, infraestrutura, assistência social, qualificação profissional, inovação e tecnologia, e isso está exigindo a transformação dos processos administrativos e grande empenho dos servidores públicos”, destaca.

Na avaliação do secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, “a liberação de projetos é um processo criterioso e passa pelas mãos de muitos servidores, que estão comprometidos em analisar e esclarecer as dúvidas, cumprir os prazos e evitar atrasos, diminuindo a burocracia e agilizando a liberação das obras de novas residências e empresas para Erechim”, observa.

