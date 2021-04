Escola de Gastronomia de Caxias sedia etapa brasileira do Campeonato Mundial de Panetone

publicidade

A Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) sediará a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Panetone com seleção às 10h do dia 17 de maio. A competição internacional, nascida e organizada na Itália, homenageia o produto fermentado italiano mais famoso do mundo, o tradicional panetone artesanal. As inscrições para a fase local estão abertas até 2 de maio, no site da competição.

O Panettone World Championship é organizado pela Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano com o objetivo de promover a qualidade do tradicional panetone artesanal italiano no mundo. Dentre os participantes na pré-seleção brasileira, um será eleito para disputar, junto com outros quatro panetones estrangeiros e 30 italianos, a semifinal que ocorre no dia 22 de outubro, na ALMA – Escola Internacional de Cozinha Italiana de Parma. Destes, apenas 20 irão para a final, que terá lugar dia 24 de outubro, no HostMilano 2021.

O júri da Escola de Gastronomia da UCS será composto pelos profissionais Mauro Cingolani, Charlie Tecchio Colonetti, Franco Gioelli, Johannes Ross e Odoaldo Ivo Rochefort Neto, selecionados entre os mais representativos chefs e padeiros, com reconhecimento nacional e internacional.

Criada em 2004, em Flores da Cunha, com a missão institucional de difundir a cultura gastronômica italiana na América Latina e voltada à formação e qualificação de profissionais de excelência em gastronomia e sommellerie, a escola é referência no ensino da enogastronomia.