Escola de Itaqui recebe ameaças de suposto atentado

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ranulfo Lacroix, de Itaqui, foi alvo de ameaças de um suposto atentado, por meio de pichação. A direção da escola esclareceu à comunidade, em nota, que buscou apurar as informações recebidas sobre as referidas ameaças que indicavam que o atentado no educandário ocorreria nesta quarta-feira. Outra data também foi pichada nas paredes (02/05).

De imediato, foi realizado contato com a Polícia Civil do município que iniciou a investigação. A Direção destaca que todas as medidas legais foram tomadas e as investigações seguem em sigilo para apurar se de fato existia o risco ou tratava-se de “brincadeiras” de adolescentes.

Os dirigentes do educandário e a Secretaria Municipal de Educação (SME) seguem prestando os devidos atendimentos às crianças e familiares. A pasta já vem realizando reuniões com a Rede de Proteção. O intuito é construir estratégias para uma melhor abordagem e atendimento aos alunos, em virtude dos quase dois anos afastados do convívio escolar devido à pandemia da Covid-19.

A Delegacia de Polícia de Itaqui divulgou nota em que revela ter desvendado a autoria da ameaça de massacre à Escola Ranulfo Lacroix. Conforme a informação, em busca realizada em duas residências foram apreendidos dois aparelhos celulares que indicaram a autoria do crime. Além do delito descrito, o autor responderá por ato infracional análogo ao crime de apologia ao nazismo, por haver juntamente as ameaças a veiculação da cruz suástica nazista. Conforme o delegado Gabriel Colvara, o autor das ameaças é um adolescente aluno da instituição.

Duas escolas da Serra também foram alvo de supostas ameaças de massacre na metade do mês de abril. Em Farroupilha, o caso aconteceu no Colégio Estadual São Tiago. Conforme a Polícia Civil, o autor da suposta ameaça seria um adolescente de 16 anos, aluno da instituição, que afirmou que a intenção era fazer apenas uma brincadeira. Já em Caxias do Sul, as ameaças à escola de Galópolis seguem sendo investigadas.

