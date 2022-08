Escola de Uruguaiana sediará etapa de vacinação nesta terça

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nova etapa de vacinação nas escolas municipais nesta terça-feira. A ação vai acontecer na Escola Municipal de Educação Infantil José Maria Argemi Filho, bairro São João, das 9h às 16h, sem intervalo ao meio-dia. Serão oferecidas vacinas contra a Covid-19 e Influenza. Além da comunidade escolar, a população do entorno também vai ser atendida nas etapas escolares.

Os grupos autorizados a receber cada dose são os mesmos da orientação diária das campanhas contra Covid-19 e Influenza das unidades de saúde. Para Covid-19: necessário documento com foto; cartão do SUS; comprovante das doses anteriores; e caderneta de vacinação para crianças de até 11 anos; Influenza: documento com foto e cartão do SUS.

O cronograma prevê: EMEI José Maria Argemi Filho – bairro São João; 30 de agosto: EMEI Vasco Prado – bairro Vila Júlia; 6 de setembro: EMEI Casinha da Emília – bairro Emílio Brandi; 13 de setembro: EMEF Elvira Ceratti – bairro São Cristóvão. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Veja Também