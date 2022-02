Espaço Biguá arrecada doações para a finalização das obras de sua sede em Guaíba

publicidade

A campanha pela finalização das obras da sede do Espaço Livre Biguá, em Guaíba, continua recebendo doações. Neste momento, estão em prioridade as estruturas de piso e rampa de acessibilidade do Ponto de Cultura.

O local é sede do Grupo de Teatro Popular Comparsaria das Façanhas e atua como Ponto de Cultua, desde 2014. No espaço são realizadas atividades artísticas e pedagógicas com livre acesso da população. Por ser um território de criação e acolhimento, também serve como ponto de encontro para outros coletivos desenvolverem suas pesquisas.

As doações podem ser realizadas pelo Pix 51981962869 (telefone), em nome de Andreia Dias de Alencar. Quem doar ainda concorrerá a prêmios. Doações acima de R$ 10,00 concorrem a uma caneca personalizada; valores acima de R$ 20,00 participam do sorteio de uma camiseta personalizada; acima de R$ 30,00 o prêmio disputado será um Kit Biguá, composto por camiseta, caneca e bolsa personalizada; e aqueles que doarem valores acima de R$ 40,00 concorrem a uma cesta de produtos naturais junto com um Kit Biguá. Os doadores devem enviar o recibo do Pix para o e-mail espacolivrebigua@gmail.com para receber seu número e concorrer aos prêmios.

