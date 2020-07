Estância Velha interdita mais praças

publicidade

Como uma das novas formas de combate à pandemia de Covid-19, a Defesa Civil de Estância Velha isolou mais praças públicas na tarde desta terça-feira. Ao todo, já foram oito praças que tiveram acesso restrito: Paradouro Rota Romântica Oswaldo Metz; Praça Geraldo Machado; Centro Esportivo Nova Estância; Parque Recreativo Dário Haupenthal; Praça Alfredo Oswino Noé; Praça no bairro Campo Grande; Praça no bairro Campo Grande; Praça Doroti Paz Soares Sebastiany e Praça no bairro Veneza.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, Doglas Bauermann, o objetivo desta ação é seguir evitando aglomerações. “O trabalho de isolamento continuará. Pedimos a colaboração da comunidade neste momento difícil”, frisa.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, Estância Velha já registrou 139 casos de Covid-19, e cinco óbitos.