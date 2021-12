Estância Velha já disponibiliza a quarta dose da vacina contra a Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Estância Velha já está disponibilizando a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com alto grau de imunocomprometimento. De acordo com a Administração, a dose de reforço é destinada aos pacientes acima de 18 anos, que receberam a terceira dose há quatro meses.

Os pacientes aptos já podem procurar os postos de saúde, das 8h às 12 e das 13 às 16h30, nesta quinta-feira, e na sexta-feira, das 8 às 11h. Depois desta data, a vacinação da quarta dose será retomada dia 3 de janeiro.

