Estância Velha realiza vacinação noturna nesta quinta-feira

A Prefeitura de Estância Velha dá continuidade ao cronograma de descentralização da vacinação contra a Covid-19 e promove a imunização noturna nesta quinta-feira, no bairro Rincão Gaúcho. A vacinação ocorre nas dependências da Escola Marechal Cândido Rondon, das 17h às 20h.

Nesta ação serão vacinadas com a primeira dose do imunizante pessoas de 5 anos ou mais. Também serão ofertadas segundas e terceiras doses para quem estiver apto, desde que respeitado o intervalo de quatro meses da aplicação anterior. Crianças de 6 a 11 anos que receberam a primeira dose de CoronaVac há 28 dias já podem ser imunizadas com a segunda dose da vacina. Também haverá a aplicação da quarta dose para pessoas imunocomprometidas.

