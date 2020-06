Estância Velha soma 40 casos confirmados de dengue

publicidade

Além do combate a propagação dos casos de coronavírus, a cidade de Estância Velha segue atuando para conter os caso de dengue no município, que já chega a 40. Destes, 18 estão curados e dois ainda aguardam os resultados dos exames.

Segundo a Vigilância em Saúde, somente no mês de maio foram feitas nove notificações, sendo que seis deram positivo. Já em junho, foram realizadas quatro coletas e uma teve resultado positivo. O bairro Lira é o que soma mais casos, com 17, seguido do Bela Vista, com 10.

A administração municipal segue pedindo que a comunidade continue com a limpeza de seus pátios para que não ocorram mais casos em Estância Velha.

De acordo com a coordenadora da Vigilância, Rosane Hermes, o trabalho de prevenção não pode parar. "Cada um deve fazer a sua parte. Peço que não deixem água parada em casa”, frisa. Ações como Cata Foco, de recolhimento de resíduos, seguem ocorrendo em vários bairros.

No último dia 30 de maio foi feito um trabalho de visita nas residências no bairro Lira com entrega de sacos de lixos para que os moradores pudessem depositar os materiais que armazenavam água.

Além disso, uma reunião com a 1ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado discutiu a possibilidade da passagem de veneno nos locais com maior incidência de mosquitos, o que ainda está sendo estudado.