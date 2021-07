Estância Velha terá Rota Colonial para fomentar o turismo

publicidade

A cidade de Estância Velha está dando andamento a criação do Plano de Roteiro Colonial. Uma comitiva formada por autoridades locais, como o prefeito Diego Francisco, e membros do Conselho de Turismo visitaram duas famílias de agricultores para conhecer as propriedades e, consecutivamente, os produtos que fabricam ou cultivam.

A primeira propriedade visitada foi da agricultora Rafaela Jacobs, que produz iogurtes, queijos, sorvetes, entre outros produtos derivados do leite. Com itens de qualidade e já consagrados no mercado, Rafaela acredita que o projeto da Administração pode dar ainda mais visibilidade aos seus produtos, assim como valorizar os demais produtores rurais estancienses. “Temos um roteiro lindo em Estância Velha. Sempre falei: temos que fazer o município ser reconhecido. Eu terei um prazer imenso em receber turistas para mostrar tudo de bonito que temos a oferecer aqui”, conta.

Na segunda propriedade, do agricultor Carlos Molter, a comitiva pôde conferir a produção de morangos orgânicos e também o restante da imensa área de terras, que ele divide com a filha e o genro. Molter contou que mudou o processo de cultivo dos morangos depois de refletir sobre os riscos do agrotóxico para as pessoas e para o Meio Ambiente. Ele pensou, especialmente, nas crianças que consumiam seu produto na merenda escolar.

Ambas as propriedades visitadas ficam no Morro Agudo, em torno de 500 metros de distância uma da outra. A proximidade entre ambas, segundo o prefeito Diego Francisco, já é um sinal de que é possível criar um roteiro colonial no município sem que os turistas precisem percorrer distâncias muito longas entre uma propriedade e outra.

