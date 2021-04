Esteio e Sapucaia do Sul abrem agendamento para vacinação de nova faixa etária

publicidade

Após a imunização de idosos contra o novo coronavírus, a Prefeitura de Esteio abriu, nesta quinta-feira, o agendamento para vacinação de pessoas com 59 anos e que tenham comorbidades. O sistema para marcar o horário continua sendo através do site Minha Agenda Virtual. Podem ser imunizados pessoas com as enfermidades listadas pelo Ministério da Saúde.

As pessoas com comorbidades precisam estar atentas à documentação que devem apresentar na hora de receber a vacina contra a Covid-19: além de identidade e do comprovante de residência, é obrigatório mostrar um documento que ateste a comorbidade informada. Pode ser, por exemplo, um laudo médico, a receita de um medicamento controlado relacionado com a doença ou algum exame com diagnóstico conclusivo.

Quem não conseguir agendar pelo sistema pode fazer pelos telefones (51) 3473-6377, (51) 3473-8964, (51) 3473-0480 e (51) 3458-2824. Pessoas que tiverem dificuldades para marcar a vacina podem buscar ajuda diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção são imunizados em casa, também após agendamento pelos mesmos canais. Grupos prioritários cuja data de vacinação já passou também podem agendar o horário para ir até o drive-thru e receber a dose.

Já a Prefeitura de Sapucaia do Sul abriu agendamento para que idosos com 60 anos ou mais possam receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A partir de agora o agendamento ocorre exclusivamente pelo site Minha Agenda Virtual e as equipes estarão concentradas na UBS Centro (rua Nossa Senhora da Conceição esquina com Justino Camboim), local onde está concentrada a vacinação da Covid-19. Mais informações pelo telefone (51) 3474-2921.

A Administração lembra que simultânea a aplicação das doses acontece a Vacinação Solidária, com a doação de alimentos não perecíveis ou ainda a doação de ração para gatos e cães do município. As doações podem ser depositadas nas unidades de saúde do município no momento da imunização. Para receber a dosagem é preciso levar documento de identificação (CPF) e comprovante de residência atualizado.

