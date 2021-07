Esteio mantém intervalo de 12 semanas para segunda dose da vacina contra Covid-19

publicidade

Diferente de alguns municípios da região Metropolitana, a prefeitura de Esteio anunciou nesta quinta-feira que não vai alterar o intervalo para aplicação da segunda dose das vacinas contra o coronavírus produzidas tanto pela AstraZeneca quanto pela Pfizer. Assim, as pessoas que aguardam para completar sua imunização devem seguir a data marcada na carteira de vacinação.

A administração ainda informou que a aplicação da segunda dose está sendo feita na sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), localizada na avenida Padre Claret, 666, de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h30min. No sábado (17), a aplicação será feita no período da manhã, das 8h ao meio-dia.

Esteio segue vacinando pessoas acima de 37 anos, independente de comorbidades, pessoas com comorbidades (18 anos ou mais), pessoas com deficiência (18 anos ou mais), gestantes e puérperas (parto realizado até 45 dias), profissionais da saúde (vinculados a estabelecimentos de saúde com CNES), trabalhadores da educação (vinculados ao ensino formal: educação básica ou superior) e caminhoneiros.

O agendamento para receber a dose da vacina é feito pelo site de agendamento disponibilizado pela prefeitura. Quem não conseguir agendar pelo sistema poderá fazer pelo telefone (51) 3433-8400 (ramal 1), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na vacinação, é necessário levar comprovante de residência e documento de identificação com foto.

Veja Também