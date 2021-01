Estradas de Estância Velha recebem melhorias

publicidade

A Secretaria de Obras de Estância Velha está realizando melhorias em estradas do interior da cidade. Nos últimos dias, cinco vias foram patroladas, entre elas as ruas 13 de Maio, até a divisa com Lindolfo Collor, e Lauro Matte, até a divisa com Portão, ambas no Morro Agudo. O bairro Campo Grande, nas ruas Lírio Pedro Fischer, Parobé e Trajano Cardoso, também recebeu os serviços. Além de passar a patrola para ajustar as vias, que estavam esburacadas, a Secretaria de Obras espalhou um composto base para melhorar as condições de tráfego de veículos.

Outra obra feita recentemente, que era uma antiga demanda, foi na rua Chuva de Ouro, no bairro União, que era pavimentada em parte, com paralelepípedo. O pavimento da rua, que tem em torno de 400 metros, foi removido para ser recolocada na sua integralidade. O prazo de conclusão é de três semanas.

Veja Também