Exército faz descontaminação de dois locais públicos em Uruguaiana

Homens do Exército Brasileiro, em parceria com a Prefeitura de Uruguaiana, realizaram na manhã deste sábado a descontaminação, sanitização e higienização de dois dos locais públicos de maior fluxo de pessoas no dia a dia da comunidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O Terminal de Transporte Coletivo Urbano e a Estação Rodoviária, no centro da cidade, foram os alvos da ação de hoje de prevenção contra o coronavírus.

O comandante da 2ª. Brigada de Cavalaria Mecanizada, general Jayro Rocha Júnior, acompanhou o trabalho realizado por militares do 22º. GAC – AP - Grupo de Artilharia de Campanha - Autopropulsado, sob a coordenação do tenente-coronel Alexander Aquiles da Conceição. “O Exército Brasileiro, sempre que chamado, estará ao lado da população uruguaianense. Principalmente em situações como a que estamos enfrentando”, disse o general.