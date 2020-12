Farroupilha suspende passe livre para idosos no transporte pelos próximos 14 dias

publicidade

A Prefeitura de Farroupilha emitiu um decreto, nesta quarta-feira, reforçando os protocolos de saúde que devem ser seguidos para a diminuição da contaminação por coronavírus. Foi suspenso o passe livre que dá acesso gratuito ao transporte coletivo urbano para pessoas a partir dos 60 anos de idade pelos próximos 14 dias.

A ação busca evitar a circulação desta faixa etária no Centro da cidade e auxiliar assim a prevenção de um dos principais grupos de risco de contágio do coronavírus. Diariamente, estavam sendo contabilizados cerca de 400 a 600 idosos que circulavam por meio de transporte coletivo do município.

