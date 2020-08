Feevale integrará projeto de pesquisa sobre o novo coronavírus no mundo

publicidade

A Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo, é a primeira instituição de ensino do país a integrar o projeto UnCover, que vai pesquisar a variabilidade dos aspectos clínicos da Covid-19 no mundo. A ação é liderada pelo Instituto de Medicina da Universidade da Antuérpia, da Bélgica, e conta com a participação de 30 instituições, localizadas em 18 países.

A Feevale vem sendo referência no diagnóstico da doença para os municípios do Vale do Sinos e foi convidada a participar devido à parceria que possui, há alguns anos, com a área de saúde da University of South Florida, dos Estados Unidos. À frente do projeto na Feevale, Fernando Spilki, professor do mestrado em Virologia, diz que os estudos financiados pela Comunidade Europeia começarão na metade deste semestre e terão duração de dois anos.

As universidades participantes analisarão os dados clínicos de milhares de pacientes para comparar as realidades dos países. “Queremos entender como a Covid-19 se manifesta em diferentes populações, se tem variabilidade ou não, se realmente podemos classificar a doença no mundo inteiro de forma igual e se ela permanecerá com as mesmas características ao longo do tempo”, afirma Spilki. Entre instituições participantes estão universidades da Bélgica, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Espanha, Estados Unidos, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Itália.