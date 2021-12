Feira do Livro de Caxias do Sul encerra com a marca de 137 mil visitantes

publicidade

Caxias do Sul encerrou, nesse domingo, a programação da 37ª Feira do Livro. Segundo a organização, a edição deste ano recebeu, entre os 17 dias de evento, cerca de 118 mil pessoas, que participaram das atividades presenciais, e também contou com 18.752 participantes online, que acompanharam as lives da Feira do Livro. Ao todo, 29.650 obras literárias foram vendidas pelas 18 bancas participantes.

Entre saraus, bate-papos, mesas literárias, contações de histórias, oficinas, palestras, apresentações artísticas e sessões de autógrafos, o formato híbrido do evento permitiu a realização de mais de 200 atividades com segurança e tranquilidade.

“É uma alegria finalizar essa edição que foi palco de encontros, de arte, de literatura, de criação de memórias e de fazer novos amigos. Uma Feira afetuosa, construída por várias mãos, que celebrou o livro e que proporciona um convite às pessoas a lerem mais e reconhecerem a potencialidade da leitura de transformar vidas”, disse a secretária municipal da Cultura, Aline Zilli.

Com o tema “Ler Para (se) Mover”, a 37ª Feira do Livro em Caxias do Sul ocorreu de 26 de novembro a 12 de dezembro, na Praça Dante Alighieri, no Centro da cidade.

Veja Também