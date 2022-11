Feira do Livro itinerante de Alvorada faz visitação nas escolas levando arte, cultura e diversão

publicidade

A 19ª Feira do Livro de Alvorada, que este ano tem como tema “Os clássicos da Literatura Universal são sonhos dentro de mim”, acontece de forma itinerante e leva o projeto Kombina – centro de arte e cultura móvel – para dentro das escolas, eventos e espaços públicos da cidade. Na terça-feira (8), a programação conta com Trilha de Leitura com o Chapeleiro Maluco, bate papo sobre literatura negra, oficina de fanzine e sarau literário.

A visitação inicia às 9h na escola Antônio de Godoy, segue às 14h com os estudantes da Aparício e o dia encerra às 19h na Polidário. A Patrona de 2022 é a professora Marilene Fernandes, primeira diretora da Biblioteca Pública Municipal. A secretária Municipal da Educação, Neuza Machado Teixeira, enaltece a importância da atividade e a garante que o modelo itinerante da feira do livro favorece a troca de saberes e de experiências. A feira segue com programação dentro das escolas do município até dia 11 de novembro.