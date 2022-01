Festa da Uva movimenta a economia no setor cultural de Caxias do Sul

publicidade

O setor cultural está entre os mais impactados pela pandemia da Covid-19. Após quase dois anos vivenciando essa realidade e, com a perspectiva de uma retomada segura, a Festa da Uva 2022 está aquecendo esse setor da economia de Caxias do Sul.

Entre tantas atrações da Festa está o Desfile Cênico Musical, que, dessa vez, busca resgatar a tradição das edições passadas e o envolvimento com a comunidade. Só nesta atração está sendo investido mais de R$ 1,5 milhão.

Segundo a diretoria de Cultura e Desfiles da Comissão Comunitária, são mais de 50 grupos artísticos, mais de 50 músicos e cantores, quatro equipes de construtores de alegorias e dos 10 carros alegóricos e cerca de 100 técnicos e montadores. “A Festa da Uva está movimentando o setor, tão atingido pela parada brusca em virtude da pandemia. Retomado aos poucos em 2021, é um alento agora podermos contratar estes profissionais para colocar nosso Desfile na rua Sinimbu”, comemora a diretora de Cultura e Desfiles da Comissão e secretária municipal da Cultura, Aline Zilli.

Uma das artistas que está trabalhando na Festa é a Ana Chiaradia. Sua história se destaca pois, desde os 12 anos, trabalha na confecção dos carros alegóricos e mantém viva a tradição da família. Ana conta com cerca de 50 pessoas, a maioria mulheres, para ajudar na confecção dos elementos que compõem os carros alegóricos.

Por outro lado, a organização do Desfile abrange também novos profissionais na área. É o caso da publicitária e atriz, Cassiane Boff. “Quem se envolve com a Festa uma vez, se envolve sempre. Participo como figurante dos desfiles desde os meus 10 anos. Agora, pela primeira vez como profissional, ensaio uma ala com cerca de 30 pessoas”, conta.

Os Desfiles Cênicos Musicais da Festa da Uva 2022 vão acontecer nos dias 18, 20, 23 e 26 de fevereiro e 01 e 05 de março, na rua Sinimbu, às 20h, com início na esquina da Rua Alfredo Chaves e encerramento na Rua Dr. Montaury. A 33ª Festa da Uva será realizada entre os dias 18 de fevereiro e 6 de março em Caxias do Sul.