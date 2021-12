Festa de Réveillon em Tramandaí é cancelada

publicidade

A Prefeitura de Tramandaí anunciou o cancelamento da festa de Réveillon, que acontece tradicionalmente na Beira-Mar. A definição ocorreu após uma série de reuniões envolvendo os gabinetes do prefeito Luiz Carlos Gauto, do vice-prefeito Flavinho Corso e as Secretarias de Turismo, Saúde e Segurança. O principal motivo da suspensão é a nova variante ômicron, que tem alertado as autoridades por ser mais contagiosa.

Diante da situação, todas as atividades da Festa da Virada foram canceladas, inclusive o show de fogos. “Não é a notícia que gostaríamos de trazer, uma vez que o nosso Réveillon é um dos maiores do Estado e marca um momento de alegria e confraternização. Em reunião com a Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), fomos orientados a não realizar eventos de grande porte para evitar a disseminação desta variante. Optamos então em não fazer nenhum tipo de atividade que promova aglomerações na cidade para que possamos preservar a saúde de todos e contribuir no combate ao vírus”, destacou o Secretário de Turismo Rojoel Amaral.

A festa de Réveillon reúne em Tramandaí mais de 300 mil pessoas que se deslocam de diferentes cidades do Estado para acompanhar o show de fogos no município. A prefeitura seguirá com os protocolos sanitários. Nos feriados que marcarão o Natal e o Ano Novo, rs equipes que atuarão no município serão reforçadas com o trabalho da Guarda Municipal e da Vigilância em Saúde.

