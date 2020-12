Festival de Pinheirinhos acontece no Calçadão de Carlos Barbosa

publicidade

Carlos Barbosa realiza até o dia 28 de dezembro o Festival de Pinheirinhos, evento que faz parte da programação do Natal no Caminho das Estrelas 2020 e objetiva a integração da comunidade no embelezamento do município para viver essa época do ano. O festival acontece em toda extensão do Calçadão, no Centro da cidade.

São 60 pinheirinhos, que foram disponibilizados para decoração que reuniu empresários dos ramos da indústria, comércio e serviços com estabelecimentos no município, que enfeitaram seu pinheiro com elementos que remetam ao tema do Natal deste ano “O (Re)Nascimento”.

Para evitar a aglomeração de pessoas durante a montagem dos pinheirinhos, as equipes foram divididas em turmas, com horários diferenciados para todos.

O Natal no Caminho das Estrelas 2020 é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio e da Cultura, Turismo e Eventos com apoio da iniciativa privada.

