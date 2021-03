Fila por leito de UTI pelo SUS chega a 49 pessoas neste domingo em Caxias do Sul

publicidade

Neste domingo, Caxias do Sul chegou a 49 pessoas aguardando por um leito de UTI pelo SUS, conforme dados das 13h30. Há também espera por leitos de enfermaria. A contagem no mesmo horário indicava 32 pacientes. Os crescentes números desafiam a Central de Regulação de Leitos, em um momento em que toda a rede hospitalar (privada e pública) trabalha além da capacidade.

“A regulação tenta organizar o fluxo e acesso aos leitos para garantir que todos os pacientes tenham suas necessidades atendidas com a maior brevidade possível. Com o aumento exponencial no número de casos de Covid, a cada dia mais e mais pacientes entram nas telas de regulação. A situação é cada vez mais angustiante, pois os prontos atendimentos estão lotados, assim como os hospitais que servem de retaguarda. Não há leitos disponíveis e a busca por uma vaga torna-se uma tarefa árdua”, destaca Marguit Weber Meneguzzi, diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra).

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde desde o início da pandemia, o município implantou 60 novos leitos de UTI pelo SUS. No entanto, o grande aumento de casos nas últimas semanas tem levado o sistema de saúde ao limite. Neste momento, a abertura de novos leitos esbarra não somente na falta de estrutura física, já que as instituições estão superlotadas, mas também na falta de profissionais para atuarem nessas funções.

