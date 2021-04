Fiscalização encerra festa clandestina com cerca de 120 pessoas em Santa Maria

publicidade

Uma força-tarefa rgida pela Fiscalização Municipal Integrada, da Prefeitura de Santa Marua, realizou ações de fiscalização na noite desta sexta-feira (16) e na madrugada deste sábado (17). Ao todo, foram feitas 11 vistorias. Em uma das ocorrências, os agentes encerraram uma festa clandestina com cerca de 120 pessoas, por volta da 1h da madrugada deste sábado.

O evento, organizado por um empresário, estava sendo realizado em um salão de aproximadamente 200 m², no Bairro Camobi. Os participantes estavam aglomerados e não faziam uso de máscara de proteção. O responsável pela festa recebeu um auto de infração e responderá pelo fato em processo administrativo sanitário, e os participantes da festa foram dispersados.

Na noite de sexta-feira, houve a emissão de dois autos de infração, um para um comércio varejista de bebidas, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, que estava funcionando com as portas abertas por volta das 21h50min, e outro para um bar no Bairro Camobi, por volta das 23h40min, que também funcionava com clientes dentro do estabelecimento fora do horário permitido, conforme Decreto Estadual em vigência sobre os protocolos de saúde e segurança em relação à pandemia de coronavírus. Ainda, após verificação de denúncia, foram emitidas quatro notificações para pessoas que consumiam bebida alcoólica em via pública. Três delas estavam aglomeradas.

A força-tarefa é composta pela Guarda Municipal, pela Coordenadoria Municipal de Trânsito Urbano (CMTU), pela Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana (SERU) e pela Vigilância em Saúde, com apoio da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC). As fiscalizações seuirão durante todo o fim de semana. As denúncias podem ser feitas pelo número 153 ou por whatsapp pelos números (55) 99271-8122, (55) 99167-4728 e (55) 99167-8452.