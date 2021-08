Flores da Cunha vai implantar Núcleo de Extensão Escolar

publicidade

A prefeitura de Flores da Cunha implantará o Núcleo de Extensão Escolar no município com o objetivo de ofertar atividades no contraturno e complemento escolar. A nova edificação será construída entre o Complexo Esportivo Cemel e o Ginásio Poliesportivo Marcos João Pivoto. O prédio também visa a integração com os espaços esportivos existentes a fim de potencializar o processo de ensino-aprendizagem.

O projeto contempla mais de 2 mil metros quadrados de área construída com salas de aula, salas de apoio, refeitório, entre outros espaços. O Núcleo contará ainda com salas multiúso para a realização de atividades nas mais diversas áreas.

Segundo o prefeito, César Ulian, a nova escola suprirá as necessidades de atendimento dos estudantes e também dar vida aos espaços comunitários. “Com este projeto investiremos em áreas muito importantes, como educação, esporte e saúde. Além disso, o Núcleo diz muito sobre o futuro e as lacunas que a pandemia tem nos deixado no que se refere à educação e ao convívio social”, afirma.

Conforme a secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, Rosiane Machado Pradella, o processo licitatório será aberto no mês de setembro e, na sequência, as obras terão início.