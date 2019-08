Fogo Simbólico da Pátria chega a Novo Hambrugo

publicidade

A cidade de Novo Hamburgo recebeu a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, na manhã desta quarta-feira. O ato, que ocorreu na Praça da Bandeira, próximo a Câmara Municipal de Vereadores contou com a participação da banda marcial da Brigada Militar e de idosas, integrantes do Programa Melhor Idade (PMI). A senhora Iloza Prietsh, de 95 anos, que participa do PMI, foi quem recebeu a chama, trazida da cidade de Estância Velha, pela Liga da Defesa Nacional.

O Desfile Cívico ocorrerá na Pista de Eventos, no dia 7 de Setembro, a partir das 8h30. Antes do evento, o fogo simbólico passará pelas escolas municipais nas próximas semanas, proporcionando um momento cívico aos alunos. Entidades interessadas em participar do Desfile de Sete de Setembro, podem se inscrever até dia 30 deste mês, junto a Prefeitura.