Força-tarefa intensifica ações de fiscalização em Farroupilha

Uma força-tarefa, comandada pelas equipes das Secretarias de Finanças e Saúde de Farroupilha, através da Vigilância Sanitária e da Fiscalização, com o apoio da Guarda Municipal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Ouvidoria, intensificou ações fiscalizatórias na noite desta terça-feira, para exigir o cumprimento das normas estaduais no combate ao coronavírus.

De acordo com o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, o objetivo é que todos colaborem para que o cenário não piore nos próximos dias. “Só o que pedimos neste momento é que todos façam sua parte, respeitando a legislação, para que a nossa situação enquanto cidade e região não piore nos próximos dias”, ressaltou. “Precisamos agir e também ser justos com quem está cumprindo as regras”, complementou.

Na ronda realizada nesta terça-feira, as equipes redigiram cinco Termos de Inspeção por descumprimento à legislação. A ação integrada seguirá também nos próximos dias.

